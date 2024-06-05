Офіційно: Мінспорту затвердило склад делегації збірної України на Євро-2024

Міністерство молоді та спорту України затвердило українську делегацію за Євро-2024 з футболу. В основний склад увійшло більше ніж 65 спортсменів.

Вже 14 червня у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи-2024 з футболу. Українська команда вийшла на турнір, перегравши збірні Боснії і Герцеговини (1:2) та Ісландії (2:1) у плей-оф відбору.

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Список делегації збірної України на Євро-2024

Міністерство молоді та спорту затвердило список делегації, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи з футболу 2024 року. Відповідний документ опублікували на сайті.

До заявки потрапило 65 осіб. Також оприлюднено запасний склад, який налічує 12 спортсменів.

Склад делегації збірної України на Євро-2024: фото з сайту Міністерства молоді і спорту України

Матчі групового етапу збірної України на Євро-2024