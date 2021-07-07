Минай замінить Олімпік в УПЛ, – журналіст
7 липня 2021 , 22:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Баркова
Футбольний журналіст та колишній прес-аташе Олімпіка Олег Барков повідомив про те, що донецький клуб не виступатиме в УПЛ в наступному сезоні.
Також Барков зазначив, що вже 8 липня оголосять, що Минай повертається в еліту і замінить він якраз донецький клуб.
До слова Клуб УПЛ на 99 відсотків припинить існування, – журналіст
"Завтра Минай остаточно повернуть у УПЛ. Олімпік – все. У клубі розпочинають віддавати документи персоналу і футболістам, які залишилися на контракті", – написав Барков.
Скандал з Олімпіком
- 6 березня 2021 року в Києві на стадіоні "Динамо" відбувся поєдинок чемпіонату України Олімпік – Шахтар.
- Матч затьмарив скандал зі скасованим голом Олімпіка у першому таймі. Арбітр зустрічі Юрій Іванов прийняв доволі сумнівне рішення і скасував гол Олімпіка, скориставшись системою VAR.
- Після гри Владислав Гельзін увірвався на післяматчевий коментар тренера Юрія Калітвінцева. У прямому ефірі президент Олімпіка нецензурно висловився щодо роботи арбітра та керівника Комітету арбітрів Лучано Лучі.
- У підсумку Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Також клуб оштрафували на 500 тисяч гривень.