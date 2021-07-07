Минай замінить Олімпік в УПЛ, – журналіст

Футбольний журналіст та колишній прес-аташе Олімпіка Олег Барков повідомив про те, що донецький клуб не виступатиме в УПЛ в наступному сезоні.

Також Барков зазначив, що вже 8 липня оголосять, що Минай повертається в еліту і замінить він якраз донецький клуб.

До слова Клуб УПЛ на 99 відсотків припинить існування, – журналіст

"Завтра Минай остаточно повернуть у УПЛ. Олімпік – все. У клубі розпочинають віддавати документи персоналу і футболістам, які залишилися на контракті", – написав Барков.

Скандал з Олімпіком