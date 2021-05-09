Ворскла вийшла у Лігу конференцій завдяки перемозі над Минаєм: відео

Полтавська Ворскла зуміла пробитися у дебютний сезон Ліги конференцій УЄФА. У неділю, 9 травня, Ворскла перемогла Минай у 26 турі чемпіонату України та гарантувала собі єврокубки.

Минай – Ворскла 1:2

Голи: Хахльов, 7 (п) – Кане, 14, Кулач, 41 (п)

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Для Минаю поєдинок з Ворсклою вже не мав ніякого значення, адже закарпатський клуб достроково покинув УПЛ. Натомість полтавці ще мали завдання на останній тур.

Ворскла і Десна в заочній боротьбі змагалися за 5 місце, яке дає право зіграти в Лізі конференцій УЄФА. Полтавцям потрібно було набрати більше очок, аніж чернігівцям у паралельній грі проти Маріуполя.

Поєдинок в Ужгороді невдало розпочався для Ворскли. Уже на 7 хвилині арбітр призначив пенальті у ворота Різника за гру рукою Кулача. Удар з позначки реалізував Хахльов.

Відео голу Хахльова

Та вже через 7 хвилин Ворскла зрівняла рахунок. Кане скористався передачею Степанюка та прошив Поповича з меж штрафного.

Відео голу Кане

А під завісу тайму гості вийшли вперед. Цього разу у штрафному рукою зіграв футболіст Минаю. Пенальті впевнено реалізував Кулач, який забив свій 15 гол у цьому сезоні УПЛ.

Відео голу Кулача

Після перерви глядачі на стадіоні "Авангард" ледь не побачити третій пенальті у грі. Ахмедзаде увірвався у штрафний з лівого флангу та проштовхнув м'яч повз Різника. Гравець Минаю картинно впав й арбітр вказав на пенальті. Та після перегляду моменту на системі VAR пенальті було скасовано.

У підсумку Ворскла відстояла перевагу та здобула важливо перемогу!