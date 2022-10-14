Верес не зміг наздогнати Шахтар: команда Вірта розділила очки з Минаєм – відеоогляд матчу
У п'ятницю, 14 жовтня, в рамках 7-го туру УПЛ зійшлися закарпатський Минай та рівненський Верес. Матч закінчився мировою.
Для рівненської команди цей матч був виїзним. Гра закінчилася з рахунком 1:1, пише 24 канал.
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Минай – Верес 1:1
Голи: Вишневский, 64 – Дахновський, 5
Підопічні Юрія Вірта прибули до Миная після домашньої поразки від Металіста. Закарпатська команда виходила на гру з 11-матчевою серією без перемог на своєму полі.
Верес відкрив рахунок вже на 5-й хвилині, Дахновський зійшовся віч-на-віч з голкіпером, обіграв Бандуру і спрямував м'яч до сітки – 0:1.
У додатковий до другого тайму час Геннадій Пасіч був вилучений, отримавши дві жовті, однак це не допомогло господарям вирвати перемогу.
Минай зміг відповісти лише у середині другого тайму. Вишневський вразив ворота Когута ударом з меж штрафного майданчика – 1:1.
Відеоогляд матчуЦікаво. Після цього матчу Верес має 11 очок та ділить із Колосом третю-четверту позицію в турнірній таблиці. Минай із шістьма пунктами в активі залишився на 11 місці.