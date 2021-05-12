Клуб УПЛ уникне розформування і буде грати в Першій лізі

Футбольний клуб Минай вилетів з УПЛ. Після цього почалися заяви інсайдерів, що клуб припинить існування. Однак керівництво клубу вирішило не закривати клуб, закарпатський колектив продовжить виступ у Першій лізі.

Керівництво Миная ухвалило рішення скоротити бюджет команди, низка ключових гравців покинуть закарпатський колектив, але клуб продовжить існування у Першій лізі.

Дивіться також Угорський клуб може купити Минай, – ЗМІ

Точно не будуть захищати кольори Миная Антон Каніболоцький, Міслав Матіч, Олександр Сніжко, Андрій Ткачук, Денис Кожанов, у яких закінчилися контракти з клубом. Навряд чи погодиться піти на різке зниження зарплати і Артем Мілевський.

Варто зазначити, що високі шанси на вихід з Другої ліги має ще один закарпатський клуб – Ужгород.

Минай отримав статус професійного клубу в 2018 році. За два роки вони зуміли дістатися до вищого дивізіону.