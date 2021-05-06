Закарпатський Минай, який опинився на межі вильоту в Першу лігу, 6 травня зустрінеться з Шахтарем у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Минай – Шахтар: де дивитися онлайн матч УПЛ

Поєдинок Минай – Шахтар у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 18:55, сам матч розпочнеться о 19:00.

Дивіться також Динамо у меншості зіграло внічию проти Маріуполя: відео

Матчу Миная з Шахтарем на телеканалі "Футбол 2" передуватиме програма "Тур Online". У ній експерти оцінять шанси команд на перемогу в поєдинку.

Дивитися онлайн матч Минай – Шахтар можна на платформі Oll.tv, оформивши одну з трьох підписок – "Футбол" (109 гривень на місяць), "xtra sport" (139 гривень на місяць), або ж "xtra sport oll inclusive" (189 гривень на місяць).