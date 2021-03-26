Минай призначив нового головного тренера Миколу Цимбала

Футбольний клуб Минай не довго залишався без головного тренера команди після відставки Василя Кобіна. Команду очолив Микола Цимбал.

Рішення про призначення Миколи Цимбала прийняло керівництво клубу.

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Саме Микола Цимбал готуватиме команду до матчів УПЛ. А перед тим 27 березня керувати її діями у товариському матчі проти угорської Кішварди на виїзді.

Варто відзначити, що Микола Цимбал працює у Минаї з 2019 року. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію.

Відставка тренера Минаю: коротко