Минай призначив нового головного тренера Миколу Цимбала

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Джерело:

сайт Минаю

Футбольний клуб Минай не довго залишався без головного тренера команди після відставки Василя Кобіна. Команду очолив Микола Цимбал.

Рішення про призначення Миколи Цимбала прийняло керівництво клубу.

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Саме Микола Цимбал готуватиме команду до матчів УПЛ. А перед тим 27 березня керувати її діями у товариському матчі проти угорської Кішварди на виїзді.

Варто відзначити, що Микола Цимбал працює у Минаї з 2019 року. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію.

Відставка тренера Минаю: коротко

  • Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера Минаю через невдалі результати команди. Команда серед аутсайдерів УПЛ, посідаючи передостаннє місце.
  • Інформація про те, що Кобін може покинути Минай, була ще до останнього матчу команди проти Маріуполя. Повідомлялося, що у випадку негативного результату, Кобін покине клуб. Команди зіграли внічию.
  • Після Кобіна Минай міг очолити Олександр Севидов. І він нібито вже прибув до Ужгорода і провів перше тренування з командою. Однак варто додати, що Севидов не міг стати тренером, адже відсторонений від футбольної діяльності – у квітні 2020 року його дискваліфікували на 5 років.