Ренесанс Миная: закарпатці здобули другу перемогу в УПЛ та близькі до порятунку від вильоту

Команда Желько Любеновича переграла на виїзді ЛНЗ у перенесеному матчі 17 туру чемпіонату України. Цим Минай суттєво покращив свої шанси в боротьбі за виживання.

ЛНЗ – Минай 1:2

Голи: Бар, 90+2 – Кораблін, 33, Устименко, 59

Поки у світі триває міжнародна пауза на матчі збірних, в УПЛ вирішили дограти одну із перенесених ігор з першої частини сезону. Мова про бій між ЛНЗ та Минаєм, які не змогли зіграти у грудні минулого року через стан незадовільний газону у Черкасах, пише 24 канал.

До теми Успіхи Шахтаря і Динамо, черговий провал Полісся: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 21 туру

Минай набирає ходу

Варто сказати, що обом командам цей перенос мав би піти на користь, адже у 2024 році вони непогано стартували. Черкасці змогли сенсаційно переграти Полісся та не програли Дніпру-1.

Минай же також зіграв внічию з дніпрянами, а після цього взагалі здобув першу перемогу у цьому чемпіонаті (2:0 над Металістом 1925). Команда Желько Любеновича бачилась відвертим аутсайдером ліги, але після звітного матчу повернулась у боротьбу за виживання.

Гості змогли забити по голу в середині кожного з таймів. Перед перервою рахунок відкрив Кораблін, який завершив класну комбінацію в пас успішним виходом сам на сам. У другому ж таймі рахунок подвоїти зміг Устименко.

Читайте також "Слава Богу, я вже можу розповісти все": відверте інтерв'ю з ексворотарем Зорі про борги у клубі

Семотюк отримав м'яч після красивого розрізного пасу та скинув на Дениса. Тому залишалось випередити захисника ЛНЗ та пробити повз Пенькова. Господарі таки знайшли можливість скоротити рахунок. У компенсований час ізраїльтянин Бар вдало замкнув головою подачу від Наумця.

Але ресурсу та часу відновити паритет у команди Дулуба вже не було. ЛНЗ залишається на восьмій сходинці у таблиці УПЛ, тоді як останній Минай наближається до Вереса та Металіста 1925 на відстань трьох балів. Закарпатці мають всі шанси як мінімум не вилетіти в Першу лігу напряму.