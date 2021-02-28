Минай у меншості переміг Олімпік: Цимбалюка з поля забрала "швидка" – відео

Джерело:24 канал
Закарпатський Минай та донецький Олімпік 28 лютого відкрили недільну програму 16 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Ужгороді на стадіоні "Авангард" завершився перемогою Минаю.
Голи: Нурієв, 12 (п), 45+2 (п) – Нкенг, 21
Вилучення: Нурієв, 85
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Уже на першій хвилині Олімпік міг відкривати рахунок у грі. Донеччани організували атаку завдяки вкиданню з-за бокової лінії. У підсумку на ударній позиції опинився Тейшейра, але не влучив у площину воріт з декількох метрів.
Буквально за хвилину захист Минаю знову провалився, однак цього разу закарпатців виручив голкіпер Попович, який впорався з ударом Цимбалюка.У матчі проти Минаю на чолі Олімпіка дебютував Юрій Калітвінцев. Що цікаво, перший тренерський досвід Калітвінцев здобув в Ужгороді, коли очолював Закарпаття.
Попри те, що Олімпік краще увійшов у гру, відзначитися вдалося саме "лисицям". На 12 хвилині Минай отримав право пробити пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Анатолій Нурієв.
Однак перевага закарпатців трималася не так і довго. На 21 хвилині зимовий новачок донеччан Нкенг ударом головою замкнув навіс у штрафний Минаю. М'яч полетів за чудернацькою траєкторією і впав за комірець Поповичу – 1:1.
Наприкінці тайму Минаю вдалося знову вийти вперед. Арбітр призначив пенальті вже у компенсований до другого тайму час. М'яч влучив у руку Зотьку після того, як Цимбалюк вибив його.
Попри апеляції футболістів донецького клубу арбітр Богдан Блавацький був невблаганний. Удар з позначки знову реалізував Нурієв. Для Анатолія це вже 8 гол у сезоні і він наблизився до лідерів бомбардирської гонки Віктора Циганкова та Шахаба.
Після перерви Олімпік намагався грати першим номером, що дозволило Минаю розраховувати на контратаки. Перший справді гострий момент у другому таймі виник біля воріт минайців. Зокрема, Талліс після навісу у штрафний зумів завдати удару, однак м'яч пролетів над воротами.
Ще один момент мав Каргбо. Легіонер донеччан був на ударній позиції у штрафному Минаю, однак не знайшов простору, щоб переграти Поповича.
На 85 хвилині Олімпік отримав чисельну перевагу. Герой Минаю Анатолій Нурієв "награв" на другу жовту картку та був вилучений. Та вже через 2 хвилини кадрових втрат зазнав Олімпік.
Євгеній Цимбалюк невдало приземлився, внаслідок чого зазнав важкого ушкодження ноги, схожого на перелом. Футболіста забрала карета швидкої допомоги прямо з футбольного поля.
За 6 компенсованих хвилин Олімпік не зміг вирвати нічию.
Завдяки перемозі Минай перервав серію із 7 поспіль поразок у різних турнірах. Також команда Василя Кобіна покинула зону вильоту. Натомість Олімпік залишився на 8 сходинці.
Минай – Олімпік відеоогляд