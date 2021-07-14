Минай офіційно повернувся в УПЛ

У новому сезоні Минай продовжить свої виступи в УПЛ. Старий-новий клуб замінив Олімпік у елітному дивізіоні.

Офіційне повернення

Виконавчий комітет УАФ погодив пропозицію УПЛ щодо включення Минаю до складу учасників УПЛ у сезоні-2021/2022. Повернутись в УПЛ клубу допоміг донецький Олімпік.

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Олімпік несподівано знявся зі чемпіонату. Раніше інші українські клуби дали згоду на те, щоб Минай замінив донеччан. У минулому сезоні команда зайняла останнє місце у турнірній таблиці, у її активі було лише 18 пунктів. Клуб поступився найближчому супернику все тому ж Олімпіку 4 очками.

Додамо, що донецька команда не зникне з футбольної карти України. Клуб продовжить своє існування у Першій лізі.

Минай повинен був стартувати в УПЛ матчем проти Динамо. Однак цей поєдинок відбудеться дещо пізніше.