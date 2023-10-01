Засіли на дні таблиці: Оболонь здолала Минай завдяки помилці голкіпера – відео

Столичний клуб по трохи наберає обертів в еліті. А от закарпатський колектив з такими темпами може забути про найвищий дивізіон.

Минай – Оболонь 0:1

Гол: Тарануха, 78

Минай та Оболонь провели зустріч в рамках 9-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "пивовари". "Лисиці" ж полюють на дні, пише 24 Канал.

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Гірше немає куди

Обидві команди не претендують на високі місця за підсумками поточного сезону, тому будуть раді бодай тому, аби зберегти прописку в Українській Прем'єр-лізі. Свої статуси Минай та Оболонь підтвердили і рівнем гри, який клуби продемонстрували, видавши далеко не найвидовищніший матч. Та от все ж "пивоварам" вдалось вирвати перемогу.

Єдиний гол у зустрічі організував Ростислав Тарануха на 78-ій хвилині гри, який відзначився у ворота суперника після того, як капітан та голкіпер закарпатського клубу 37-річний Олександр Бандура помилився на виході. Згодом воротар "лисиць" намагався виправити свою помилку, оскільки пішов на останніх хвилинах у чужих карний майданчик під час виконання кутового. Бандурі навіть вдалось пробити по воротах, та от неточно.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Оболонь опинилась на 10-ій сходинці УПЛ (9 очок), відірвавшись від зони вильоту на 1 бал. Минай, у свою чергу, знаходиться на останньому місці в турнірній таблиці (3 пункти), жодного разу ще не тріумфувавши у поточній кампанії.