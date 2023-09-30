Чорноморець – Зоря 0:0

Цими вихідними в УПЛ проходять матчі 9 туру сезону 2023-2024. В останній зустрічі суботи одеський Чорноморець приймав луганську Зорю, пише 24 канал.

До теми Дарують шанс на лідерство Кривбасу та Динамо: Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар – відео

Команда Валерія Кривенцова поки провалює сезон, адже до зустрічі в Одесі команда підійшла на 15 місці у зоні вильоту. Єдиною перемогою в УПЛ була вікторія над Ворсклою.

Одесити втратили шанс наздогнати Шахтар

У свою чергу Чорноморець дивує, адже підопічні Григорчука виграли 5 з восьми матчів чемпіонату та закріпились у топ-трійці. Завдяки осічці Шахтаря перемога над Зорею дозволила б одеситам наздогнати донеччан.

Втім реалізація обох команд була невдалою. Чорноморець і Зоря на двох завдали більше 30 ударів на двох, але забити так і не змогли. Сама гра пройшла без явної переваги однієї з команд.

Читайте також Скоро забудуть, яка на смак перемога: Верес у більшості не зміг обіграти ЛНЗ – відео

Таким чином, Чорноморець залишається третім у двох балах від Шахтаря. У неділю одеситів може обійти Полісся, якщо обіграє Колос. Зоря ж завдяки нічиїй підіймається на 13 місце у зону перехідних матчів.