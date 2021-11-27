10 гол Циганкова й масна крапка від Шапаренка: відео голів у матчі Минай – Динамо

Київське Динамо 27-го листопада здобуло 13-у перемогу в чемпіонаті України сезону-2021/2022. Кияни в Ужгороді переграли Минай (2:0) завдяки голами Віктора Циганкова та Миколи Шапаренка.

10 гол Циганкова

На 11-й хвилині гри Динамо отримало стовідсоткову нагоду вийти вперед, адже заробило пенальті. Віталій Буяльський впав у штрафному після контакту з Олегом Горіном.

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Арбітр матчу без вагань вказав на позначку. Одинадцятиметровий виконав штатний пенальтист Динамо Віктор Циганков. Лідер киян розвів м'яч і голкіпера по різних кутах і вивів Динамо вперед.

Відео голу Циганкова

Важливий гол Шапаренка

. Для Циганкова це вже 10-й гол в УПЛ сезону-2021/2022. У гонці бомбардирів футболіст Динамо зрівнявся з Артемом Довбиком з Дніпра-1.

У компенсований до другого тайму час Динамо подвоїло свою перевагу та добило Минай. Результативна атака "біло-синіх" пройшла через правий фланг.

Сергій Сидорчук прострілив приблизно на 11 метрів, де був Микола Шапаренко. Півзахисник пробив в один дотик та не залишив шансів голкіперу.

Для Миколи це 15-й гол за 88 матчів у чемпіонатах України.

Відео голу Шапаренка