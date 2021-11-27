Ледь не осоромилися: Динамо в нервовому матчі здолало Минай – відеоогляд

Динамо нервовою перемогою над Минаєм розпочало друге коло чемпіонату України сезону-2021/2022. Чемпіони України здобули важку звитягу на виїзді.

Минай – Динамо 0:2

Голи: Циганков, 12 (п), Шапаренко, 90+6

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Після поразки Баварії та дострокового вильоту з єврокубків Динамо прагнуло реабілітуватися у чемпіонаті України. Кияни отримали зручного суперника – одного з аутсайдерів чемпіонату Минай.

Швидкий гол Динамо

Футболісти Мірчі Луческу відразу взялися за справу та досить швидко відкрили рахунок.

Віталій Буяльський на 11-й хвилині заробив пенальті після контакту з Олегом Горіним. Удар з позначки впевнено реалізував Віктор Циганков.

Ще в першому таймі "біло-сині" могли перемагати з рахунком 3:0. Але голеадор Динамо Денис Гармаш Двічі пробачив Минай. Спершу Денис поцілив у поперечину, а згодом не влучив у площину воріт з вбивчої позиції.

Смілива гра Минаю в другому таймі

Другий тайм виявися повною протилежністю першого. Тепер домінував Минай. Господарі поля створили перший гострий момент біля воріт Динамо на 60-й хвилині.

Футболісти Минаю увійшли у штрафний суперника через правий фланг.

Атака закарпатців завершилася гострим ударом Ахмедзаде, але м'яч не залетів у нижній кут воріт Георгія Бущана.

Через 3 хвилини Минай змарнував ще один вбивчий момент: Євген Селезньов поцілив у стійку після навісу з правого флангу. Бущан не мав шансів відбити м'яч.

У середині другого тайму Минай претендував на пенальті: після подачі кутового Томаш Кендзьора начебто збив Ахмедзаде. Арбітр майже 4 хвилини вирішував, чи призначити одинадцятиметровий.

Завдяки системі VAR арбітри помітили під час навісу гру рукою від Матіча з Минаю. Тому, ймовірно, не поставили пенальті у ворота Динамо.

У компенсований час вже Минай пробачив Динамо. Месхі з вбивчої позиції не поцілив у площину воріт. Динамо через дві хвилини "закрило" матч. Шапаренко відзначився у воротах гостей з меж штрафного.

Слід зазначити, що Минай догравав поєдинок у меншості. Олег Синьогуб не зміг продовжити гру через травму.

Минай – Динамо відеоогляд

. Завдяки перемозі Динамо набрало 41 очко та очолює турнірну таблицю. Минай має тільки 10 очок – 14 сходинка.