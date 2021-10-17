Минай не реалізував цілу гору моментів, зігравши внічию з Десною: відео

Минай 17 жовтня зіграв із Десною в 11 турі УПЛ. Господарі не використали свої моменти та розписали мирову з чернігівським клубом.

Минай – Десна 0:0

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Минай розпочав матч із серії кутових. Жоден із них не завершився результативно. Вже через декілька хвилин господарі ледь не відкрили рахунок у матчі. Але в останній момент вихід віч-на-віч зруйнував захисник Десни Селін.

Петрусенко небезпечно пробивав зі штрафного – м'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. Чернігівський клуб відповів значно гостріше. Будківський відгукнувся на передачу з флангу від Безбородька. Чудовий шанс не реалізував нападник Десни, який впритул розстрілював у падінні ворота господарів.

Два чудові моменти змарнував Вишневський. Спершу він не реалізував вихід сам на сам із голкіпером Десни, а вже згодом зіграв на добиванні. Але його удар був значно вище воріт.

Господарі були більш активними протягом першого тайму. Це не змінило рахунок. Перший тайм завершився з нульовим рахунком.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Тайм нереалізованих моментів господарів

Команди більш рівно розпочали другу 45-хвилинку. Калітвінцев наважився на дальній удар – голкіпер Минаю впевнено зіграв на лінії. Щоправда, м'яч після потужного удару полетів прямо у центр воріт, де стояв Кучер.

Вже через декілька секунд Юрченко з м'ячем опинився перед воротами, але поцілив у дальню стійку.

Вишневський втретє міг стати автором голу. Нападник господарів пробив головою у кут воріт, але з лінії м'яч вибив досвідчений Селін. Знову активний Вишневський пробив з-за меж штрафного – Литовка забрав м'яч до рук.

Селезньов не встиг вийти на поле з лави для запасних, як вже міг забити. Євген ударом із розвороту пробив у ворота Десни. М'яч пролетів над поперечиною.

Селезньов не влучив у порожні ворота після чудової передачі Ахмедзаде. Дуже небезпечний штрафний наприкінці матчу заробив нападник Минаю – Хахльов пробив у стінку з гравців Десни.