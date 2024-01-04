Скільки Мілевський витрачав на казино: ексгравець назвав приголомшливу суму

Раніше колишній нападник Динамо та збірної України Артем Мілевський розповідав, що періодично бував у казино. Тепер ексгравець розповів, скільки ж він витрачав на азартні ігри.

На своєму Twitch-каналі Мілевський розповів, яку найбільшу суму він програв у казино. Він додав, що таке траплялося не часто.

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Мілевський розповів про найбільший програш в казино

Програвав 15 тисяч доларів і потім відігрався. Така історія була. А так багато не програвав. Боявся багато програвати. Слава Богу, що я витрачав гроші на інше,

– сказав Мілевський.

Гучне повернення додому після поразки від Реала

Мілевський виступав за Динамо з 2002 по 2013 роки. За киян йому вдалося оформити 87 голів. Також за свою кар'єру він стиг пограв Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордію, Тосно, Динамо Брест, Кішварду та Минай. А ще Мілевський провів 50 ігор за збірну України, де забив 8 голів.

Також цього разу Мілевський пригадав гулянку в літаку після розгромної поразки від Реала.

Нагадаємо, що у 2006 році Динамо поступилось в Лізі чемпіонів на виїзді Реалу. Матч закінчився з рахунком 1:5. Тоді ж Мілевський відзначився єдиним забитим м'ячем серед киян.

Футболіст розповів, як він разом з командою поверталися в Україну. Та схоже, що без алкоголю не обійшлося. За словами Мілевського, спершу було не до радощів. Однак поки вони летіли з Мадриду у Київ, то "нормально стрес прибрали". І коли його зустрічали друзі в аеропорту, то він вже мав інший настрій та вихвалявся забитим м'ячем.