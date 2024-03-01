Спав майже тиждень: Мілевський розповів подробиці свого перебування в комі

У вересні 2023 року Артем Мілевський потрапив у лікарню, де проходив реабілітацію від алкогольної залежності. Він перебував у критичному стані, справа дійшла навіть до коми.

На щастя, завдяки друзям та медикам його витягнули з цього положення. Президент київського Динамо Ігор Суркіс оплатив лікування, після чого екскапітан киян повернувся до нормального життя.

До теми Президент Динамо виклав кругленьку суму за лікування Мілевського, який перебуває у важкому стані

Подробиці перебування Мілевського в лікарні

39-річний колишній нападник "біло-синіх" Артем Мілевський розповів, як він потрапив у лікарню та пролив світло щодо несподіваного потрапляння в кому.

За словами ексфутболіста, це сталося після поєдинку Ліги чемпіонів Реал Мадрид – Уніон Берлін. Він дивився гру та вививав ром, і під час перегляду матчу посперечався зі своїм близьким товаришем Сергієм, який запропонував Артему з'їздити в лікарню та прокапатися.

Мілевський заявив, що йому на той момент не було погано, але він уже розумів, що час виходити з важкого стану, тому домовилися, якщо "вершкові" переможуть, то вони збираються та їдуть лише на цю процедуру.

У результаті, у компенсований час Беллінгем забив гол, який приніс перемогу Реалу з рахунком 1:0. Після цього друзі одразу викликали швидку та опинилися в лікарні.

"Приїжджаємо, туди-сюди, думаю, зараз прокапаюсь і додому знову. Але в результаті склалося так, що говорять "вам потрібно залишитися". Ну, я без паніки, думаю залишусь, день-два, зроблю всі процедури та все, я вільний, гулятиму, повернуся живцем, і в результаті...

Я засинаю. Під крапельницею. Мене присипляють. А прокидаюся лише через 6 днів. Але моє перше враження було, що мені дали якесь снодійне, і я поспав годин 20, 24. Прокидаюся, весь у проводах. Пацани стоять, кажуть: "нормально? Ти 6 днів спав". Ну, як лікарі пояснили, я був у штучній комі,

– розповів Мілевський.

Дружбі Мілевського та Алієва кінець