Квартира в Мінську та побиті машини: на що Мілевський витратив "скромну" динамівську зарплату
Джерело:Ютуб-канал ВОЛОШИН
Колишня зірка київського Динамо та збірної України Артем Мілевський відверто розповів, яку зарплату він отримував у столичному клубі. Форвард не шкодував зароблених коштів та забував про футбол.
Артем Мілевський провів яскраву кар'єру в київському Динамо. Технічний форвард був одним із лідерів "біло-синіх".
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"Скромна" динамівська зарплата
Керівництво Динамо цінило свого футболіста та утримувало завдяки високій зарплаті. Проте Артем досить легковажно ставився до зароблених грошей.
Під час інтерв'ю Мілевський зізнався, скільки він отримував у Динамо та на що витрачав зарплатню.
На рік отримував 1,6 млн доларів, у хлопців із Шахтаря було більше, у нас так було скромно. У мене в Мінську є квартира та машини, які я порозбивав. Я дуже багато на відпустку витрачав грошей, тому що у нас завжди був дуже складний сезон. Я забував про це, і про футбол забував на місяць, і ми робили вечірки, рухалися, дискотеки тоді були модні і все це. Батькам, коли заїжджав додому, лишав гроші. Дуже багатьом допомагав на той час. Я нічого не шкодував, хто був поруч, вони жили завжди в достатку,
– розповів Мілевський.
Раніше Мілевський зізнався, скільки вживав алкоголю. Таким чином колишній футболіст долав депресію спричинену війною.
Кар'єра Мілевського
- Зазначимо, що Артем Мілевський грав за основний склад Динамо з 2003 до 2013 року. На його рахунку 86 голів та 53 асисти у 274 матчах.
- Мілевський виграв чотири чемпіонства, чотири Кубки України та три Суперкубки.
- В останні роки динамівської кар'єри Артем почав втрачати місце в основі, програючи конкуренцію. Він вважав, що переріс рівень Динамо та легко заграє в одному з топ-чемпіонатів.
- Натомість Мілевський догравав у посередніх клубах, де отримував значно менші гонорари.