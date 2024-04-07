Назвав головний козир киян: Мілевський оцінив шанси Динамо на чемпіонство в УПЛ

Київському Динамо залишається зіграти 9 турів до закінчення сезону УПЛ-2023/2024. Колишній форвард киян та збірної України Артем Мілевський прокоментував виступи динамівців у цьому сезоні.

Колишній футболіст оцінив шанси Динамо на чемпіонство УПЛ у поточному сезоні. Після 20-ти зіграних матчів кияни замикають трійку лідерів першості, набравши вже 44 бали.

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Легенда клубу впевнений у команді СаШо

Відставання від поточного лідера донецького Шахтаря складає лише 2 очки. Стільки ж пунктів віддаляє команду Олександра Шовковського від другого місця, яке займає Кривбас. А от перевага над четвертим Дніпром-1 складає 4 очки.

Артем Мілевський впевнений у рідній команді. Колишній нападник не приховує свого захвату від гри динамівців у цьому сезоні-2023/2024.

Я дуже вірю і сподіваюся, що цього року Київ забере золоті медалі, бо вони мають дуже гарний вигляд зараз. Мені дуже подобається. Особливо потужно вони проводять домашні ігри,

– заявив Мілевський.

Свій наступний матч Динамо проведе вже у понеділок, 8 квітня. У цей день кияни зіграють вдома проти дебютанта УПЛ черкаського ЛНЗ. Початок зустрічі о 15:30.

Попереду у киян будуть щонайменше три ключові гри. 27 квітня динамівці зіграють на виїзді проти Дніпра-1, а вже через тур після цього поєдинку відбудеться українське "класичне" – Шахтар – Динамо (11 травня). А от 18 травня "біло-сині" гостюватиумть на полі Кривбаса. Однак усі інші поєдинки теж матимуть вжливе значення. Тому якщо команда Шовковського хоче здобути чемпіонство УПЛ, то столичним не можна втрачати очок.

Нагадаємо, що востаннє Динамо ставалось чемпіоном України у сезоні-2020/2021.