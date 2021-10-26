Мілевський отримає посаду в київському Динамо після завершення кар'єри, – ЗМІ
26 жовтня 2021 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Президент Динамо Ігор Суркіс найближчими днями зустрінеться з Артемом Мілевським і зробить йому пропозицію щодо роботи у структурі клубу. Нещодавно футболіст завершив кар'єру.
Яким саме напрямком зможе займатись у Динамо Мілевський стане відомо за підсумками зустрічі футболіста із президентом "біло-синіх".
Дивіться також Мілевський заявив про труднощі після закінчення футбольної кар'єри
Під час недавнього матчу 12-го туру УПЛ проти Дніпра-1 Артем Мілевський попрощався з уболівальниками столичного клубу під пісню "Віват, король!".
Мілевський завершив кар'єру
- У середині вересня Артем Мілевський офіційно оголосив про завершення кар'єри футболіста. Останнім клубом у професійній кар'єрі нападника був закарпатський Минай.
- Славу Мілевський здобув саме в Динамо. У складі "біло-сині" гравець тричі вигравав чемпіонат України, чотири рази Кубок України та ще тричі – Суперкубок України.
- Футболіст виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Спліт та Хайдук, румунську Конкордія, російське Тосно, білоруське Динамо Мінськ і Динамо Брест, угорську Кішварда.
- У складі збірної України футболіст провів 50 матчів і забив 8 голів. Грав за "синьо-жовтих" на ЧС-2006 та Євро-2012.