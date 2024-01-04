Після чемпіонату світу: Мілевський назвав найбільшу суму преміальних у кар'єрі
Джерело:канал Артема Мілевського
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів про найбільші свої преміальні у кар'єрі. Він отримав їх після чемпіонату світу у 2006 році.
Мілевський розповів, що отримав 150 тисяч доларів після виступу на чемпіонаті світу-2006. Тоді "синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу.
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Найбільший гонорар Мілевського
"Найбільші преміальні у карʼєрі? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів.
Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під лям був, напевно", – сказав Мілевський.
На своєму Twitch-каналі Мілевський також розповів про азартні ігри. Він назвав, яку найбільшу суму програв у казино.
За його словами, це було 15 тисяч доларів. Однак він зауважив, що потім "вдалося відігратися". Він додав, що зазвичай боявся багато програти, тож вчасно зупинявся.
Що відомо про кар'єру колишнього гравця
- Артем Мілевський грав за Динамо від 2002 до 2013 року, забивши 87 голів у 278 матчах, у тому числі дев'ять у Лізі чемпіонів.
- Він виграв чотири чемпіонські трофеї УПЛ та один раз був кращим бомбардиром. Крім Динамо, він грав за Газіантепспор, Хайдук, РНК Спліт, Конкордію, Тосно, Динамо Брест, Кішварду та Минай. Мілевський також зіграв 50 матчів за збірну України, забивши 8 голів.