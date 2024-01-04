Після чемпіонату світу: Мілевський назвав найбільшу суму преміальних у кар'єрі

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів про найбільші свої преміальні у кар'єрі. Він отримав їх після чемпіонату світу у 2006 році.

Мілевський розповів, що отримав 150 тисяч доларів після виступу на чемпіонаті світу-2006. Тоді "синьо-жовті" пробилися до чвертьфіналу.

Дивіться також "Кричав, що я забив Касільясу": Мілевський згадав розгром від Реалу та "зняття стресу" в літаку

Найбільший гонорар Мілевського

"Найбільші преміальні у карʼєрі? Після ЧС-2006. 150 тисяч доларів.

Не 50, а 150 тисяч доларів мені дали за чемпіонат світу. А хлопці, хто грав усі матчі в основному складі, там десь під лям був, напевно", – сказав Мілевський.

На своєму Twitch-каналі Мілевський також розповів про азартні ігри. Він назвав, яку найбільшу суму програв у казино.

За його словами, це було 15 тисяч доларів. Однак він зауважив, що потім "вдалося відігратися". Він додав, що зазвичай боявся багато програти, тож вчасно зупинявся.

Що відомо про кар'єру колишнього гравця