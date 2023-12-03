"У Мілевського є чим поділитися з дітьми": Суркіс готовий прилаштувати легенду "біло-синіх"

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів про справи Артема Мілевського. Після лікування динамівський бомбардир може повернутися до рідного клубу.

Артем Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Культовий форвард Динамо навіть перебував у комі. У важкий час руку допомоги зірці українського футболу простягнули його друзі та президент столичного клубу Ігор Суркіс.

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Шанс для Мілевського

Ігор Михайлович не тільки оплатив лікування колишнього футболіста Динамо, але й готовий запропонувати йому роботу в клубі. Про це розповів колишній партнер Мілевського по збірній України Артем Федецький.

"Наскільки я знаю, Суркіс готовий взяти Мілевського на якусь посаду в Динамо. Можливо, дитячим тренером або селекціонером. Але все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові і буде рухатись в позитивному напрямку, то в нього все вийде.

Не будемо говорити про його інше, нічне життя, але у Мілевського є шикарний футбольний досвід, він виступав на високому рівні, тому йому є чим поділитися з дітьми", – розповів Федецький.

Нагадаємо, що після завершення кар'єри Артем Мілевський не зумів адаптуватися до нових реалій. Форвард мав успішний ютуб-проєкт, але через війну змушений був його поставити на паузу.

Певний час Артем допомагав волонтерам. Проте згодом в оточенні футболіста опинилися сумнівні люди, які підштовхували його на авантюрні справи. У підсумку Мілевський опинився в лікарні та мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Будемо вірити, що найгірші часи Артема залишилася позаду і він буде працювати на користь українського футболу.