"Засумував за нашими суддями": Мілевський вилаяв арбітра в дебютному матчі

Колишній форвард збірної України та київського Динамо Артем Мілевський встиг скучити за футболом. Повернення зірки відбулося у неділю, 21 квітня.

Легенда українського футболу Артем Мілевський відновив футбольну кар'єру. Зірковий форвард приєднався до столичного медіафутбольного клубу IGNIS, пише 24 Канал.

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Мілевський нагадав про себе в дебютному матчі

Дебют Артема за нову команду відбувся у матчі проти FC GFOX. Поєдинок завершився внічию 2:2.

39-річний футболіст вийшов на поле під десятим номером та з капітанською пов'язкою. У першому ж поєдинку Мілевський віддав гольову передачу.

Втім, колоритний нападник запам'ятався не лише грою. Під час одного з епізодів колишній динамівець почав щось пояснювати боковому судді. Розмова відбулася на підвищених тонах та з використанням нецензурних слів.

Після матчу Мілевський пояснив свою поведінку.

"Час йде. Засумував за нашими суддями", – написав ексзірка Динамо.

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Повернення Мілевського у футбол