"Засумував за нашими суддями": Мілевський вилаяв арбітра в дебютному матчі
Колишній форвард збірної України та київського Динамо Артем Мілевський встиг скучити за футболом. Повернення зірки відбулося у неділю, 21 квітня.
Легенда українського футболу Артем Мілевський відновив футбольну кар'єру. Зірковий форвард приєднався до столичного медіафутбольного клубу IGNIS, пише 24 Канал.
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Мілевський нагадав про себе в дебютному матчі
Дебют Артема за нову команду відбувся у матчі проти FC GFOX. Поєдинок завершився внічию 2:2.
39-річний футболіст вийшов на поле під десятим номером та з капітанською пов'язкою. У першому ж поєдинку Мілевський віддав гольову передачу.
Втім, колоритний нападник запам'ятався не лише грою. Під час одного з епізодів колишній динамівець почав щось пояснювати боковому судді. Розмова відбулася на підвищених тонах та з використанням нецензурних слів.
Після матчу Мілевський пояснив свою поведінку.
"Час йде. Засумував за нашими суддями", – написав ексзірка Динамо.
Відео 18+: Мілевський висловив претензії арбітру
Повернення Мілевського у футбол
- Нагадаємо, що Артем Мілевський завершив ігрову кар'єру влітку 2021 року. Останнім клубом форварда збірної України був закарпатський Минай.
- Мілевський не зміг швидко адаптуватися до життя після завершення кар'єри. Його почали помічати в сумнівних компаніях та в стані алкогольного сп'яніння.
- Лише втручання друзів та президента Динамо Ігоря Суркіса врятувало ексзірку від найгірших наслідків. Після лікування та реабілітації Мілевський повернувся до нормального життя та веде активну медійну діяльність.
- 18 квітня Артем став гравцем команди IGNIS.