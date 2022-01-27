Мілевський та Алієв можуть повернутись у київське Динамо
Джерело:ютуб-канал "Бомбардир"
Президент Динамо Ігор Суркіс заговорив про повернення у Динамо Артема Мілевського та Олександра Алієва. Двері клубу завжди відкриті для цих ексдинамівців.
Суркіс: Двері відчинені для всіх
Бос київського клубу готовий співпрацювати з колишніми гравцями Динамо. Ігор Суркіс нормально ставиться до такого повернення та вже навіть призначив зустріч Артему Мілевському.
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Ідеї Артема можуть бути корисними для розвитку "біло-синіх". Таку ж пропозицію отримав Олександр Алієв. За словами Суркіса, двері клубу завжди відкриті.
І якщо він запропонує мені якісь ідеї, а не просто, що він Мілевський і має працювати в київському Динамо, і я зрозумію, що це буде корисно для розвитку нашого клубу і стане кроком уперед – питань немає, я не заперечую. Я й Алієву те саме говорив. У мене двері відчинені для всіх,
– сказав Суркіс.
Відзначимо, що у тренерському штабі Мірчі Луческу працюють два ексдинамівці – Огнєн Вукоєвич та Олег Гусєв.
Цікаво, що Мілевський став амбасадором міні-футболу України та зіграє за збірну на чемпіонаті Європи.
Мілевський та Алієв у Динамо
- Олександр Алієв двічі приходив у Динамо. У Динамо-2 виступав з 2002-го року, а до головної команди киян доєднався влітку 2006-го. Повернення півзахисника у Київ сталось у 2011-му. Алієв виступав до 2013-го, але у цей період пограв в оренді у Дніпрі.
- Щодо Мілевського, то Артем залишився у столиці України на триваліший термін – з 2002-го по 2013-й. Останнім клубом у кар'єрі був Минай.
- Завершили кар'єру у 2021-му році.