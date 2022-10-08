Останнє трансферне вікно відзначилось великим попитом на українських футболістів. Багато наших гравців змінили клуби, однак на вихід з УПЛ переходів не було.

До теми Реал, Мілан та Арсенал хочуть підписати гравця збірної України, який розриває Лігу чемпіонів

Не змінив команду і талант Шахтаря Михайло Мудрик, яким активно цікавились Баєр, Брентфорд та Арсенал. Тепер же після успішного старту сезону з'явились нові претенденти на гравця.

Європейські ЗМІ повідомляли про зацікавленість з боку Мілану, Ліверпуля, Реала та Севільї. Також у боротьбу за українця включився і Ювентус.

Італійські ЗМІ вважають, що туринці не готові витрачати великі гроші, тому можуть розраховувати на підсилення атаки за допомогою молодих і недорогих гравців. Крім Мудрика, Юве розглядає кандидатури Окафора і Шешко (Зальцбург), Ендріка (Палмейрас) та Вітора Роке (Атлетіко Парананесе).

Правда, ціна також може відвернути босів Ювентуса. Раніше повідомлялось, що Шахтар не готовий продавати Мудрика менш ніж за 50 мільйонів євро.

Мудрик – лідер Шахтаря Цього сезону Михайло став справжнім лідером Шахтаря п'яти матчах за "гірників" він забив 3 голи та віддав два асисти. А за системою гол+пас в Лізі чемпіонів у нього солідні (2+2). Читайте також Перехід Мудрика в Евертон зірвався через 100-мільйонний трансфер МЮ Сам Шахтар також непогано почав сезон. В УПЛ донеччани взяли 10 очок у чотирьох іграх і займають друге місце. А в ЛЧ команда Ігора Йовічевича розгромила на виїзді Лейпциг (4:1) та зіграла внічию із Селтіком (1:1), після чого поступилась в гостях Реалу (1:2).