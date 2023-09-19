Мілан – Ньюкасл: онлайн-трансляція першого матчу Ліги чемпіонів 2023/2024
У вівторок, 19 вересня, стартує груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч буде зіграно в Італії, де Мілан на власному полі прийматиме Ньюкасл. Онлайн-трансляція матчу Мілан – Ньюкасл доступна на сайті 24 каналу.
Матчі групового етапу Ліги чемпіонів проводять у вівторок та середу. 19 вересня будуть зіграні перші вісім матчів групового етапу. В цей день два матчі розпочнеться о 19:45, а ще шість – о 22:00 за київським часом.
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Один з перший матчі випало зіграти саме Мілану та Ньюкаслу в Італії на стадіоні "Сан-Сіро".
Якщо Мілан в минулому сезоні зумів дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився своєму одвічному супернику Інтеру, то "сороки" повертаються до головного європейського клубного футбольного турніру після 20-річної перерви. Востаннє вони виступали в Лізі чемпіонів в сезоні 2002/2003. І тоді їх суперником у групі на першому етапі було київське Динамо, а переможцем Ліги чемпіонів став саме Мілан.
Цікавим це протистояння робить і персона півзахисника Сандро Тоналі. Він лише влітку перейшов з Мілана до Ньюкасла. Хоча не хотів залишати "россонері". Але після того, як Ньюкасл запропонував за нього 64 мільйони євро, боси Мілана мало не змусили його перейти в англійський клуб. Мілан він покидав зі сльозами на очах.
Мілан – Ньюкасл 0:0
Стартові склади
- Мілан: Меньян, Калабрія, Тшау, Томорі, Ернандес, Лофтус-Чік, Крунич, Побега, Чуквуезе, Рафаель Леау, Жиру
- Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Бруну Гімараєш, Тоналі, Мерфі, Гордон, Ісак
Онлайн-трансляція матчу Мілан – Ньюкасл
45. Арбітр дав свисток про кінець першого тайму. Перерва. Рахунок 0:0 41. Лише другий удар по воротах "Мілана" – Мерфі вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. Але відправив м'яч вищ воріт 41. Калабрія отримав попередження від арбітра 37. І знову момент біля воріт "Ньюкасла". Чуквуезе навісив на дальню штангу на Леау. Той вирішив не пробивати, а зробив скидку на Жиру. Форвард хотів пробити у падінні, але не влучив по м'ячу. А Чуквуезе, який першим опинивсяна добиванні, пробив повз ворота 33. Ох, який момент не реалізував "Мілан". Леау отримав пас, в штрафному майданчику вирішив одразу не пробивати, а обіграти суперника. Але в один з моментів просто підковзнувся та впав. Правда атака на цьому не закінчилася. І в один з моментів лише захисник вибив м'яч, який вже летів у ворота. 31. Одразу відповідь "Мілана" – Ернандес прострілював мало не з кута поля. І Жиру пробивав в дотик. Але пробив повз рамку воріт 31. Лонгстафф отримав пас на хід у штрафний майданчик, куди він вривався. Але впав там після зіткнння з суперником. Арбітр одразу показав, що за таке ставити пенальті не буде 29. Калабрія пішов у доволі грубий підкат проти Гордона на фланзі біля центральної лінії. Але вдало розіграти м'яч гостям не вдалося 25. Момент у "Ньюкасла". Але м'яч після навісу у штрафний майданчик до рук забрав Меньян 20. Черговий удар від "Мілана". І знову здалеку. Цього разу пробивав Лофтус-Чік. Але вищ воріт 18. І знову удар по воротах Поупа. Цього разу пробивав Крунич. Потужно, здалеку, під перекладину. Але голкіпер врятував, відбивши м'яч. А після подачі з кутового головою потужно пробивав Ернандес. І знову Поуп врятуав 13. Ще один момент біля воріт "Ньюкаслу", Цього разу можливість відзначитися мав Жиру. Але не забив. А після подачі з кутового вже Леау пробивав з гострого кута. Але теж не влучив у рамку воріт 13. А от і ще один удар по воротах "сорок" – після їх помилки Побега пробивав потужно. Поуп відбив. Але атака "Мілана" продовжилася. І після навісу з гострого кута пробивав Чуквуезе. Але знову врятував Поуп 10. Гордон прорвався по лівому фланзі. Але з прострілом не склалося – м'яч перехопили 7. Поки без небепечних моментів в цьому матчі. Команди не можуть без помилок перейти на чужу половину поля. 4. Чи не перший удар по воротах. Леау вирішив пробити здалеку. Але пробив по центру, і Поуп впевнено забрав м'яч до рук 1. Суддя дав стартовий свисток. Матч розпочався Перед початком матчу команди вишикувалися на хвилину мовчання. Так вшанували жертв землетрусу в Марокко та повені в Лівії До цього команди не грали один проти одного в офіційних матчах Матч Мілан – Ньюкасл розпочнеться о 19:45
Кінець першого тайму
Жовта картка. Калабрія
Матч розпочався
Хвилина мавчання
45. Арбітр дав свисток про кінець першого тайму. Перерва. Рахунок 0:0
41. Лише другий удар по воротах "Мілана" – Мерфі вирішив пробити з-за меж штрафного майданчика. Але відправив м'яч вищ воріт
41. Калабрія отримав попередження від арбітра
37. І знову момент біля воріт "Ньюкасла". Чуквуезе навісив на дальню штангу на Леау. Той вирішив не пробивати, а зробив скидку на Жиру. Форвард хотів пробити у падінні, але не влучив по м'ячу. А Чуквуезе, який першим опинивсяна добиванні, пробив повз ворота
33. Ох, який момент не реалізував "Мілан". Леау отримав пас, в штрафному майданчику вирішив одразу не пробивати, а обіграти суперника. Але в один з моментів просто підковзнувся та впав. Правда атака на цьому не закінчилася. І в один з моментів лише захисник вибив м'яч, який вже летів у ворота.
31. Одразу відповідь "Мілана" – Ернандес прострілював мало не з кута поля. І Жиру пробивав в дотик. Але пробив повз рамку воріт
31. Лонгстафф отримав пас на хід у штрафний майданчик, куди він вривався. Але впав там після зіткнння з суперником. Арбітр одразу показав, що за таке ставити пенальті не буде
29. Калабрія пішов у доволі грубий підкат проти Гордона на фланзі біля центральної лінії. Але вдало розіграти м'яч гостям не вдалося
25. Момент у "Ньюкасла". Але м'яч після навісу у штрафний майданчик до рук забрав Меньян
20. Черговий удар від "Мілана". І знову здалеку. Цього разу пробивав Лофтус-Чік. Але вищ воріт
18. І знову удар по воротах Поупа. Цього разу пробивав Крунич. Потужно, здалеку, під перекладину. Але голкіпер врятував, відбивши м'яч.
А після подачі з кутового головою потужно пробивав Ернандес. І знову Поуп врятуав
13. Ще один момент біля воріт "Ньюкаслу", Цього разу можливість відзначитися мав Жиру. Але не забив.
А після подачі з кутового вже Леау пробивав з гострого кута. Але теж не влучив у рамку воріт
13. А от і ще один удар по воротах "сорок" – після їх помилки Побега пробивав потужно. Поуп відбив. Але атака "Мілана" продовжилася. І після навісу з гострого кута пробивав Чуквуезе. Але знову врятував Поуп
10. Гордон прорвався по лівому фланзі. Але з прострілом не склалося – м'яч перехопили
7. Поки без небепечних моментів в цьому матчі. Команди не можуть без помилок перейти на чужу половину поля.
4. Чи не перший удар по воротах. Леау вирішив пробити здалеку. Але пробив по центру, і Поуп впевнено забрав м'яч до рук
1. Суддя дав стартовий свисток. Матч розпочався
Перед початком матчу команди вишикувалися на хвилину мовчання. Так вшанували жертв землетрусу в Марокко та повені в Лівії
До цього команди не грали один проти одного в офіційних матчах
Матч Мілан – Ньюкасл розпочнеться о 19:45