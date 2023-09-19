Мілан – Ньюкасл: онлайн-трансляція першого матчу Ліги чемпіонів 2023/2024

У вівторок, 19 вересня, стартує груповий етап Ліги чемпіонів. Перший матч буде зіграно в Італії, де Мілан на власному полі прийматиме Ньюкасл. Онлайн-трансляція матчу Мілан – Ньюкасл доступна на сайті 24 каналу.

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів проводять у вівторок та середу. 19 вересня будуть зіграні перші вісім матчів групового етапу. В цей день два матчі розпочнеться о 19:45, а ще шість – о 22:00 за київським часом.

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Один з перший матчі випало зіграти саме Мілану та Ньюкаслу в Італії на стадіоні "Сан-Сіро".

Якщо Мілан в минулому сезоні зумів дістатися до півфіналу Ліги чемпіонів, де поступився своєму одвічному супернику Інтеру, то "сороки" повертаються до головного європейського клубного футбольного турніру після 20-річної перерви. Востаннє вони виступали в Лізі чемпіонів в сезоні 2002/2003. І тоді їх суперником у групі на першому етапі було київське Динамо, а переможцем Ліги чемпіонів став саме Мілан.

Цікавим це протистояння робить і персона півзахисника Сандро Тоналі. Він лише влітку перейшов з Мілана до Ньюкасла. Хоча не хотів залишати "россонері". Але після того, як Ньюкасл запропонував за нього 64 мільйони євро, боси Мілана мало не змусили його перейти в англійський клуб. Мілан він покидав зі сльозами на очах.

Мілан – Ньюкасл 0:0

Стартові склади

Мілан: Меньян, Калабрія, Тшау, Томорі, Ернандес, Лофтус-Чік, Крунич, Побега, Чуквуезе, Рафаель Леау, Жиру

Ньюкасл: Поуп, Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Бруну Гімараєш, Тоналі, Мерфі, Гордон, Ісак

Онлайн-трансляція матчу Мілан – Ньюкасл