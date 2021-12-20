Суддя скасував гол Мілана, Наполі мінімально обіграв суперника: відеоогляд матчу

Мілан та Наполі 19 грудня зіграли у центральному матчі 18 туру Серії А. Гості з мінімальним рахунком переграли "россонері".

Мілан – Наполі 0:1

Гол: Ельмас, 5

Вже на п'ятій хвилині гостям вдалось забити швидкий гол. Ельмас найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та вивів Наполі вперед – 0:1.

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Вже у наступному епізоді м'яч декілька разів відстрибнув від гравців та вилетів за межі поля. Гості апелювали до арбітра про гру рукою у суперника, а вже згодом про кутовий.

На 18-й хвилині господарі мали реальний шанс забити. Ібрагімович в фірмовому стилі випередив після подачі та головою цілив у дальній кут – м'яч пролетів у лічених сантиметрах від стійки.

У першому таймі більше реальних загроз команди не створили.

"Сухий тайм"

Відразу після відпочинку знову небезпеку біля воріт Наполі створив Ібрагімович. Златан пробив під поперечину. Голкіпер в ефектному стрибку дістав м'яч та перевів на кутовий.

Петанья міг подвоїти перевагу. Петанья вийшов віч-на-віч з голкіпером, але його наздогнав захисник та в останній момент зняв м'яч із ноги.

Інші удари команд були вище воріт.

На останній хвилині матчу господарі таки забили. Після "пожежі" у штрафному Наполі атаку ударом завершив Кессьє. Мілан вже побіг радіти, але суддя вирішив переглянути момент. Після відеоповтору арбітр скасував взяття воріт.

Наполі мінімально обіграв Мілан на виїзді – 0:1.

Наполі та Мілан із 39 очками розташовуються на другому та третьому місці.

Клуби поступаються лише лідеру Інтеру, який випереджає суперників на 4 пункти.

Мілан – Наполі: відеоогляд матчу