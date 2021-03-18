Манчестер Юнайтед вибив Мілан з Ліги Європи завдяки голу Погба: відео

Джерело:24 канал
Англійський Манчестер Юнайтед вибив італійський Мілан в 1/8 фіналу Ліги Європи. Манчестер Юнайтед мінімально переміг Мілан на виїзді та вийшов до чвертьфіналу.
Гол: Погба, 48
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Команди без зайвої агресії розпочали поєдинок і першого пожвавлення у грі довелося чекати 20 хвилин. Деніел Джеймс під час боротьби впав у штрафному майданчику Мілана, але арбітр не угледів у діях гравця італійців порушення правил.
Аж на 41 хвилині Мілан створив першу загрозу біля воріт МЮ. Алексіс Салемакерс отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив у нижній правий кут воріт. Дін Хендерсон здійснив чудовий сейв.
Перед самою перервою "россонері" змарнували ще одну нагоду. Раде Круніч отримав вдалу передачу у воротарському майданчику, але спрямував м'яч ліворуч від воріт.
Не встигли команди вийди на другий тайм, як гості відкрили рахунок. Поль Погба підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у ліву дев'ятку.
Відео голу Погба
Майже відразу "червоні дияволи" могли подвоїти перевагу. Мейсон Грінвуд відгукнувся на пас, перебуваючи перед воротами, але його удар у правий нижній кут виявився достатньо слабким і Джанлуїджі Доннарумма виконав легкий сейв.
На 74 хвилині Мілан був близький, щоб відновити рівновагу. Ібрагімович на дальній стійці замикав навіс ударом головою. Та воротар МЮ не дозволив м'ячу залетіти у сітку.
Мілан старався відігратися, однак не зміг зрівняти рахунок. 0:1 на "Сан-Сіро" дозволяють Манчестер Юнайтед виграти протистояння із загальним рахунком 2:1 та вийти до 1/4 фіналу! Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 19 березня.