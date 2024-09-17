Мілан – Ліверпуль: де та коли дивитися центральний матч дня в оновленій Лізі чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, відбудеться довгоочікуване повернення Ліги чемпіонів. У сезоні-2024/2025 вона матиме новий формат і в основному її етапі візьме участь 36 клубів.

Центральним поєдинком першого ігрового дня стане зустріч титулованих Мілана та Ліверпуля. Гра відбудеться на "Сан-Сіро" та розпочнеться о 22:00, повідомляє 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч

В Україні пряма трансляція матчу Мілан – Ліверпуль буде доступна на медіасервісі "Megogo". Поєдинок можна переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який входить до пакета "Максимальний".

За пів години до гри та одразу після фінального свистка відбудеться традиційна аналітична студія. У ній візьмуть участь журналісти та запрошені експерти.

До слова. Це буде п'ятий офіційний очний поєдинок між грандами. Наразі перевагу мають мерсисайдці, які здобули дві перемоги проти однієї в "россонері", ще одного разу була зафіксована нічия, проте у серії пенальті переміг Ліверпуль – це був легендарний фінал ЛЧ-2004/2005.

Нагадаємо, що в оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (по два з чотирьох різних кошиків).

Усі суперники Ліверпуля: Реал, РБ Лейпциг, Баєр, Мілан, Лілль, ПСВ, Болонья, Жирона.

Мілану при цьому протистоятиме – Ліверпуль, Реал, Брюгге, Баєр, Црвена Звезда, Динамо Загреб, Жирона, Слован.