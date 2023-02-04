"Діти були щасливі, що побачили мене": українця у Англії переплутали з португальською зіркою

Українські футболісти вже не вперше стають жертвами сплутувань з іноземними зірковими гравцями. Спочатку Зінченка називали сином Де Брюйне, тепер під роздачу попав ексгравець Руха.

Молодого нападника Миколу Кухаревича у Англії сплутали з Рубеном Діашом. Український футболіст не захотів псувати радісним дітям щасливий момент.

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Микола Кухаревич наразі відновлюється від травми. Український нападник виконує реабілітаційну роботу на базі Манчестер Сіті, де й відбулась кумедна історія.

Я прийшов тренуватися з тренером на одне з полів бази, був в екіпіровці Манчестер Сіті. У цей час діти, які займалися десь поруч, проходили і подумали, що я – Рубен Діаш. Вони стояли і кричали: "Діаш, це Рубен Діаш" і були дуже щасливі. Я помахав їм у відповідь. Вони, напевно, ще чекали, поки я підійду до них і сфотографуюся. Але я не хотів їх засмучувати тим, що я не Рубен Діаш, – розповів Кухаревич.

Кар'єра Миколи Кухаревича