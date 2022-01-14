Миколенко – трудяга, я бачу в ньому потенціал, – тренер Евертона поділився враженнями про гравця
Джерело:ютуб-канал Евертона
Тренер Евертона Рафаель Бенфтес оцінив українського захисника Віталія Миколенка. Він перейшов до "ірисок" та вже встиг зіграти один матч.
Миколенко став першим новачком Евертона під час зимового трансферного вікна. А після того, як команду покинув Люка Дінь, став єдиним лівим захисником в команді.
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Чи не головним питанням після переходу стало те, чи зможе Миколенко адаптуватися до Англії. В першу чергу – через англійську мову. Адже за межами України футболіст до цього не виступав.
Ми стежили за цим гравцем, він був одним із головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я дійсно був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Миколенко дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон розповідають, чим вони хочуть займатися тощо,
– розповів Рафаель Бенітес.
Миколенко вже встиг зіграти перший матч за Евертон – кубкову зустріч проти Халла. Захисник відіграв усі 120 хвилин в матчі. Хоча в нього і були проблеми, адже цей матч він зіграв через тиждень після трансферу. А до цього майже три тижні не тренувався.
"Миколенко – трудяга, добрий хлопець. Він завжди обізнаний, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцю, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для Евертона через 4-5 років", – заявив Бенітес.