Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона на перший матч

Український захисник Віталій Миколенко вийде у старті англійського Евертона на матч Кубка Англії. Гра відбудеться 8 січня.

Евертон зіграє проти Халла на виїзді матч 1/31 фінал Кубка Англії. Гра розпочнеться о 19:30.

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Миколенко цей матч розпочне в старті на позиції лівого захисника. Саме фотографією Миколенка в Евертоні проілюстрували стартовий склад на цей матч.

Натомість інший новачок команди Паттерсон залишився в запасі.

Щодо головного конкурента Миколенка – француза Люки Діня, то його немає в заявці на цей матч. Цілком ймовірно, що він покине "ірисок" під час цього трансферного вікна.