Эвертон сыграет против Халла на выезде матч 1/31 финал Кубка Англии. Игра начнется в 19:30.

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Миколенко этот матч начнет в старте на позиции левого защитника. Именно фотографией Миколенко в Эвертоне проиллюстрировали стартовый состав на этот матч.

Зато другой новичок команды Паттерсон остался в запасе.

Что касается главного конкурента Миколенко – француза Люки Диня, то его нет в заявке на этот матч. Вполне вероятно, что он покинет "ирисок" во время этого трансферного окна.