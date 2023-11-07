У компанії з зірками Челсі та МанСіті: гравець збірної України потрапив до команди тижня в АПЛ

У понеділок, 6 листопада, завершився одинадцятий тур Англійської Прем'єр-ліги. За його підсумками відомий статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

Найбільше представників у команді туру опинилося з Челсі. Це сталося завдяки впевненій перемозі над Тоттенхемом з рахунком 4:1, яка дозволила "синім" піднятися на десяте місце у турнірній таблиці АПЛ.

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Миколенко вдруге поспіль потрапив у команду тижня АПЛ

Що приємно, в символічній команді знайшлося місце й українському футболісту. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко став найкращим на своїй позиції в одинадцятому турі.

У матчі проти Брайтона він відзначився другим взяттям воріт у своїй кар'єрі в АПЛ, а також надійно проявив себе в захисті, На рахунку Миколенка 3 виноси м'яча, по 2 перехоплення та відбори. За це він отримав оцінку в 7.7 бали.

Найкращим же в турі став вінгер Манчестер Сіті Жеремі Доку. Бельгієць забив 1 гол та віддав 4 асисти в матчі проти Борнмута, за що отримав максимальну оцінку.



Миколенко потрапив до команди тижня в АПЛ / скриншот із сайту Whoscored.com

. Віталій Миколенко вдруге поспіль потрапив до команди туру в АПЛ. У попередньому турі він отримав оцінку 7.85 балів. Тоді він зробив десять підбирань та перехоплень, чотири рази виніс м'яч та зробив одну ключову передачу.

Наступний матч, у якому Миколенко може продовжити свою серію, Евертон зіграє 11 листопада проти Кристал Пелес. Матч розпочнеться о 17:00.