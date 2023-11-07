Тоттенхем – Челсі 1:4

Голи: Кулусевскі, 6 – Палмер, 35, Джеексон, 75, 90+5, 90+8

Вилучення: Ромеро, 33, Удогі, 55

Український легіонер Челсі Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних. Маурісіо Почеттіно вирішив не ризикувати своїм улюбленцем, який тільки відновився від пошкодження, пише 24 Канал.

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Два вилучення та бенефіс Джексона

На 6-й хвилині зустрічі хавбек "шпор" Деян Кулусевскі за допомогою рикошету відправив м'яч до сітки воріт Санчеса. Голкіпер "синіх" був безсилий допомогти своїй команді.

Одразу ж форвард Тоттенхема Сон Хин Мін відправив другий м'яч до сітки воріт Челсі. Проте арбітр за допомогою ВАР скасував гол. Загалом за весь матч рефері довелося ще тричі скасовувати голи через порушення правил. Проте ці невдачі не зупиняли футболістів.

На 33-й хвилині першого тайму відбувся момент, який вплинув на кінцевий результат матчу. Захисник "шпор" Ромеро порушив правила в штрафному майданчику, заробивши для Челсі пенальті, а собі вилучення. Палмер з позначки відновив паритет в матчі.

На початку другого тайму Удогі залишив Тоттенхем у дев'ятьох. Почеттіно відреагував на перебіг подій на полі замінами, випустивши Мудрика.

Кінцівка матчу стала бенефісом форварда "синіх" Ніколаса Джексона. Сенегалець оформив хет-трик принісши перемогу своїй команді з рахунком 4:1. Михайхо Мудрик відіграв 32 хвилини, але результативними діями не відзначився.

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 15 очок та піднявся на 10 місце.

Тоттенхем залишився на другому місці в АПЛ з 26 пунктами в активі.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Челсі