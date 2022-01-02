Миколенко не дебютує у найближчому матчі Евертона: все через правила АПЛ
Джерело:твітер Алана Маєрса
У перший день нового 2022-го року Евертон офіційно оголосив про підписання Віталія Миколенка. Захисник вперше покинув Київ.
Дебют відкладається
Віталій Миколенко не зможе вперше одягнути футболку Евертона в офіційному матчі у грі проти Брайтона. Дебютувати 22-річному захиснику не дозволяють правила АПЛ.
До речі Миколенко потрапив у список найдорожчих гравців, яких продало Динамо
Нові гравці, які поповнили команди АПЛ між 1 – 3 січням, не мають права виходити на поле у матчах 21-го туру англійської першості, які відбуваються у ці дати.До слова. Свій поєдинок "іриски" проведуть 2 січня вдома проти Брайтона. Початок зустрічі о 16:00.
А от у наступному матчі Миколенко зможе розраховувати на дебют. 8 січня Евертон зіграє на виїзді проти Халл Сіті у третьому колі Кубка Англії.
"Іриски" після 17-ти турів йдуть на 15 місці, у їх активі 19 очок. Від зони вильоту віддаляють 8 пунктів.
Що відомо про трансфер Миколенка
- 1 січня англійський клуб офіційно оголосив про підписання Миколенка.
- Ексзахисник Динамо підписав довготривалу угоду з "ірисками" – до кінця червня 2026 року. Футболіст виступатиме з 19-м номером на спині.
- Київський клуб заробив на переході понад 20 мільйонів євро. Миколенко потрапив у список найдорожчих трансферів "біло-синіх".
- Віталій зворушливо попрощався із рідним Динамо та прокоментував свій перехід.