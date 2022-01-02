Миколенко не дебютує у найближчому матчі Евертона: все через правила АПЛ

У перший день нового 2022-го року Евертон офіційно оголосив про підписання Віталія Миколенка. Захисник вперше покинув Київ.

Дебют відкладається

Віталій Миколенко не зможе вперше одягнути футболку Евертона в офіційному матчі у грі проти Брайтона. Дебютувати 22-річному захиснику не дозволяють правила АПЛ.

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Нові гравці, які поповнили команди АПЛ між 1 – 3 січням, не мають права виходити на поле у матчах 21-го туру англійської першості, які відбуваються у ці дати.

. Свій поєдинок "іриски" проведуть 2 січня вдома проти Брайтона. Початок зустрічі о 16:00.

А от у наступному матчі Миколенко зможе розраховувати на дебют. 8 січня Евертон зіграє на виїзді проти Халл Сіті у третьому колі Кубка Англії.

"Іриски" після 17-ти турів йдуть на 15 місці, у їх активі 19 очок. Від зони вильоту віддаляють 8 пунктів.

Що відомо про трансфер Миколенка