Старі-нові обличчя: Микола Зоц – старший тренер жіночої збірної України з біатлону

Старшим тренером жіночої збірної України став Микола Зоц. Йому допомагатимуть Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц.

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Не кардинальні зміни в українській збірній

Олександр Кравченко, який керував жіночою командою у сезоні-2022/2023, переведений на посаду наставника чоловічої команди Б.

Також на пресконференції у Києві очільник Федерації біатлону України Іван Крулько оголосив склади команд на наступний сезон-2023/2024.

Хоча ще раніше було відомо, що у жіночій команді зміниться тренерський штаб. А все через невдалі виступи українок протягом сезону. Україна не здобула жодної медалі на етапах Кубка світу.

Хто представлятиме Україну у наступному сезоні

До складу жіночої команди увійшло 12 біатлоністок: Анастасія та Олександра Меркушині, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова, Христина Дмитренко, Анна Кривонос, Ірина Петренко, Дарина Чалик, Юлія та Олена Городні, а також Ксенія Приходько, Оксана Коваленко.

Серед цієї когорти ми не бачимо жодної із чотирьох олімпійських чемпіонок. Юлія Джима та Олена Білосюк тренуватимуться окремо від команди. Відзначимо, що Джима буде готуватись до нового сезону із чоловічою командою "А" України, але за методикою Уроша Велепця, з яким раніше працювала уся жіноча українська збірна.

Сестри Семеренко навіть не увійшли у жодну з команд А і Б для підготовки до наступного сезону 2023/2024.

Зверніть увагу! У минулому сезоні найкращою серед українок якраз стала Джима. Юлія за підсумками сезону посіла лише 33-тє місце у загальному заліку, у якому перемогла француженка Жюлья Сімон.