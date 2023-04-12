Старі-нові обличчя: Микола Зоц – старший тренер жіночої збірної України з біатлону

12 квітня 2023, 15:11
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Джерело:

Український біатлон

У середу, 12 квітня, у столиці України відбулась пресконференція президента Федерації біатлону України Івана Крулька. Стало відомо, хто буде готувати жіночу команду до наступного біатлонного сезону-2023/2024.

Старшим тренером жіночої збірної України став Микола Зоц. Йому допомагатимуть Ігор Ященко, Олег Меркушин, Олексій Петренко та Сергій Зоц.

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Автор: Софія Кулай