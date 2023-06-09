В патріотичному стилі: хавбек Динамо та збірної України зробив нове татуювання
Український півзахисник Микола Шапаренко обожнює робити татуювання. Тепер на тілі гравця "синьо-жовтих" з'явився малюнок одного з символів України.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко через травму пропустив майже рік. В наступному сезоні футболіст гратиме з новим татуюванням, яке повинно принести йому фарт, пише 24 Канал.
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Тату-майстер Ольга Іванцова у своєму Instagram опублікувала новий малюнок на тілі Шапаренка. На правій нозі Миколи красується один з державних символів України – тризуб, який розмістили під зображення маленького ангела.
Нове тату Шапаренка / instagram.com/_mo_1313_
Нагадаємо, що на тілі Шапаренка є багато татуювань. Одне з них він присвятив знищеному росіянами Маріуполю – місту, яке дало йому путівку у великий футбол.
Невдалий сезон Шапаренка
- Нагадаємо, що Микола Шапаренко у вересні зазнав важкої травми – розрив хрестоподібних зв'язок.
- Креативний хавбек пропустив майже весь сезон. Лише в останніх трьох матчах чемпіонату Микола виходив на заміну.
- Загалом у сезоні 2022/23 Шапаренко зіграв 12 матчів, у яких відзначився 2 асистами.
- Новий головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликав Шапаренка на червневий збір через недостатню ігрову практику. Проте 24-річний півзахисник потрапив у резервний список.