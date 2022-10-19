Микола Шапаренко із Великої Новосілки, що в Донецькій області. Але в 11 років він переїхав до Маріуполя, де почав займатися футболом. І був у місті у 2014 році, коли там тривали бойові дії.

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Саме цьому і присвячене одне з татуювань футболіста – внизу на правій нозі.



Татуювання на нозі Шапаренка / скріншот

"Це Маріуполь. Я там був у 2014 ще тоді. Я все бачив, коли там все починалося. Міськвиконком там, оці захоплення. Все горіло. я з вікна все це бачив. Як там люди "коктейлі молотова" кидали. І снайпери сиділи з лазерами. Я це все бачив, танки їздили, будівля ціла горіла", – розповів Шапаренко.



Малюнок з палаючим Маріуполем, який став основою татуювання Шапаренка / скріншот

Це татуювання він зробив у 2021 році. А у 2022 році російська армія майже повністю знищила місто.

"І вже так склалося зараз, що Маріуполя вже немає", – сумно відзначив футболіст.