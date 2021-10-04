Микола Шапаренко – найкращий гравець Динамо у вересні

Київське Динамо визначило найкращого гравця за підсумками вересня. Вперше за сезон нагороду отримав Микола Шапаренко.

У голосуванні за найкращого футболіста Динамо у вересні найбільшу кількість голосів отримав Микола Шапаренко – 39%.

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Результати голосування за найкращого гравця Динамо:

1. Шапаренко – 39%

2. Буяльський – 20%

3. Гармаш – 19%

4. Циганков – 18%

5. Миколенко – 4%

У сезоні-2021/2022 на рахунку Шапаренка, який відзначає 23-річчя 4 жовтня, один гол і дві результативні передачі. У вересні Шапаренко взяв участь у трьох з шести поєдинків "біло-синіх", однак результативними діями не відзначився.

Загалом Динамо провело три зустрічі в УПЛ, а також матч за Суперкубок України. "Біло-сині" здобули три перемоги (над Металістом 1925 (2:0), Олександрією (1:0) та Рухом (2:0), зіграли в нічию з Бенфікою (0:0) та поступились Баварії (0:5) і Шахтарю (0:3).