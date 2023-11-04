"Я б не прийняв відставку": колишній гравець Динамо здивував думкою про Луческу

Відставка вже колишнього головного тренера Динамо Мірчі Луческу стала однією із найбільш очікуваних новин в українському футболі. Микола Морозюк висловив свою дещо непопулярну думку з цього приводу.

Колишній півзахисник Динамо Микола Морозюк висловився про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера київської команди після поразки від Шахтаря (0:1) у 13-му турі української Прем'єр-ліги. На думку 35-річного ексгравця збірної України, румунський фахівець приніс багато користі команді.

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Луческу провів колосальну роботу в Динамо

Я б не прийняв відставку Мірчі Луческу. Не дивлячись на критику багатьох, я знаю, як було і як зараз. Як на мене, він провів колосальну роботу в команді,

– сказав Морозюк.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року. Під його керівництвом у перший сезон кияни виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, але після того не взяли жодного трофею. З 2004 по 2016 рік румунський фахівець тренував донецький Шахтар.

Кар'єра Луческу в Україні

Чемпіон України – 9 титулів

Кубок України – 7

Суперкубок України – 8

Кубок УЄФА – 1.

. У свої 78 років Мірча Луческу залишався найстаршим чинним тренером у світі. Окрім цього він є найтитулованішим тренером в українському футболі та входить у топ-3 у світовому.