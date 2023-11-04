"Я б не прийняв відставку": колишній гравець Динамо здивував думкою про Луческу
Джерело:Футбол TIME
Відставка вже колишнього головного тренера Динамо Мірчі Луческу стала однією із найбільш очікуваних новин в українському футболі. Микола Морозюк висловив свою дещо непопулярну думку з цього приводу.
Колишній півзахисник Динамо Микола Морозюк висловився про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера київської команди після поразки від Шахтаря (0:1) у 13-му турі української Прем'єр-ліги. На думку 35-річного ексгравця збірної України, румунський фахівець приніс багато користі команді.
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Луческу провів колосальну роботу в Динамо
Я б не прийняв відставку Мірчі Луческу. Не дивлячись на критику багатьох, я знаю, як було і як зараз. Як на мене, він провів колосальну роботу в команді,
– сказав Морозюк.
Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року. Під його керівництвом у перший сезон кияни виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, але після того не взяли жодного трофею. З 2004 по 2016 рік румунський фахівець тренував донецький Шахтар.
Кар'єра Луческу в Україні
- Чемпіон України – 9 титулів
- Кубок України – 7
- Суперкубок України – 8
- Кубок УЄФА – 1.