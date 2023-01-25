Екскапітан Динамо повісив бутси на цвях: майстер штрафних працюватиме в клубі блогера з Росії
Джерело:Інстаграм ФК Красава
Український футболіст Микола Морозюк прийняв рішення завершити ігрову кар'єру. Колоритний півзахисник залишиться працювати в клубі російського блогера.
Кіпрський клуб другого дивізіону Красава-Іпсонас повідомив, що відомий український футболіст Микола Морозюк прийняв рішення завершити кар'єру. Це рішення було обопільним, тож хавбек отримає нову роботу в клубі.
Читайте також Фінал культу Ібри: легендарний швед готується закінчувати кар'єру
Нова посада Морозюка
Відтепер Морозюк стане спортивним директором кіпрського клубу. Він займатиметься комплектацією команди, а також пошуком талановитих гравців.
Представляємо серйозне посилення менеджерського складу нашої команди. За взаємною згодою керівництва та гравця Микола Морозюк прийняв рішення завершити свою футбольну кар'єру та очолити спортивний департамент клубу в ролі директора! Микола відповідатиме за комплектацію команди та скаутську роботу,
– йдеться у заяві клубу.
Зазначимо, що ФК Красава-Іпсонас належить російському блогеру Євгенію Савіну. Команда виступає в другому за силою дивізіоні Кіпру, де займає 11 місце з 16-ти. Микола Морозюк поповнив команду восени 2022 року. За цей час він зіграв 14 поєдинків, але результативними діями не відзначався.
Футбольна кар'єра Миколи Морозюка
- Микола Морозюк народився в Червонограді Львівської області.
- Він пройшов усі ступені підготовки у київському Динамо, але спочатку не зумів завоювати місце в основному складі команди.
- Під час ігрової кар'єри захищав кольори Дніпра, Оболоні, Кривбасу, донецького Металургу, турецького Різеспора.
- У 2015 році повернувся до Динамо, де загалом зіграв за столичну команду 117 матчів, забив 9 голів та віддав 24 асисти.
- У складі Динамо двічі ставав чемпіоном України, а також тричі вигравав Суперкубок України.
- Фланговий хавбек запам'ятався майстерним виконанням штрафних ударів.
- У деяких матчах Микола виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.
- На початку 2022 року підписав контракт з одеським Чорноморцем, але через військову агресію Росії так жодного разу і не зіграв за "моряків".
- У складі збірної України зіграв 14 матчів і забив один м'яч.