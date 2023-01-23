Шахтар може продати ще одного українця в АПЛ: футболіст вже перебуває в Лондоні

Невдовзі ще один український футболіст може стати гравцем команди чемпіонату Англії. Брайтон зацікавлений у підписанні захисника Миколи Матвієнка.

Брайтон тренує італієць Роберто Де Дзербі. І до літа 2022 року він був тренером донецького Шахтаря, але покинув команду через війну. Відтак він особисто знає можливості деяких гравців "гірників". І після того, як очолив Брайтон, вирішив підписати декількох з них під час зимового трансферного вікна. В цьому списку і центральний захисник Микола Матвієнко.

Варте уваги Космічна статистика Мудрика у дебюті за Челсі: захисники суперників вже п'ють заспокійливі

Журналіст Девід Орнштейн вказує на те, що ініціатива запросити Матвієнка йде саме від Де Дзербі, а не від скаутської служби клубу. І саме на його прохання Брайтон вже зробив запити щодо можливого трансферу Матвієнка. От тільки "чайок" відлякує сума відступних, які вимагає Шахтар – 25 мільйонів євро. Однак Де Дзербі наполягає на тому, щоб клуб купив Матвієнка.

Сам Матвієнко зараз перебуває в Лондоні. Однак ця поїздка не пов'язана з можливим трансфером. Футболіст відвідав свою родину, яка зараз там мешкає. Гравець, як і решта футболістів Шахтаря, отримав декілька днів вихідних після першого збору команди.

Перепоною для трансферу Матвієнка міг бути Леві Колвілл. Це 19-річний англійський захисник, якого на початку сезону Брайтон орендував в Челсі. І він добре себе проявив в команді. От тільки гравець травмувався, і невідомо коли зможе повернутися на поле. А також він орендований, тому в кінці сезону не виключено, що повернеться до складу Челсі. Тож в Брайтоні й далі працюють над посиленням захисної лінії, і Матвієнко є одним з кандидатів на перехід в клуб.

При цьому Матвієнко – не єдиний гравець Шахтаря, якого Де Дзербі прагне переманити в Брайтон. Також неодноразово лунала інформація про зацікавлення півзахисником Артемом Бондаренком. Окрім того, Брайтон після скандалу продав свого найкращого бомбардира в Арсенал. І саме на його місце може купити Бондаренка.

Нагадаємо, зараз в АПЛ виступає четверо українців. Віталій Миколенко є гравцем Евертона. Олександр Зінченко виступає за Арсенал. А Михайло Мудрик в січні 2023 року перейшов до Челсі. Ще один український півзахисник Єгор Ярмолюк є гравцем Брентфорда. Але поки на рівні АПЛ він не дебютував, потрапивши лише в заявку на матч.