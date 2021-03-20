Новий рекорд: президент українського клубу вийшов на футбольне поле в 55 років – відео

Джерело:24 канал
Граючий президент Реал Фарми Микола Лиховидов взяв участь у матчі 13 туру групи Б Другої ліги проти запорізького Металурга (1:3).
Лиховидов вийшов на заміну вже в компенсований час, і таким чином, зіграв у віці 55 років, 1 місяця і 21 дня.
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Півзахисник перевершив своє ж досягнення. Саме Лиховидов вже п'ять років – найстарший професійний футболіст, який зіграв у чемпіонатах України.
У поточному сезоні президент Реал Фарми провів шість матчів у Другій лізі, попередній раз виходив на поле в листопаді минулого року.
Відео виходу на заміну Лиховидова