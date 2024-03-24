Втер носа японському рекордсмену: президент українського клубу став найстаршим футболістом світу
Граючий президент одеської Реал Фарми Микола Лиховидов не збирається вішати бутси на цвях. У матчі чемпіонату Другої ліги він оновив власник рекорд.
У неділю, 24 березня, в Одесі відбувся матч чемпіонату Другої ліги між місцевою Реал Фармою та представником Київщини ЮКСА (1:1). У стартовому складі господарів на поле вийшов граючий президент Микола Лиховидов.
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Залишив позаду японського рекордсмена
У день матчу Ливовидову було 58 років 1 місяць та 28 днів. Це новий віковий рекорд найстаршого футболіста в чемпіонаті України серед професіоналів.
Зазначимо, що граючий президент Реал Фарми також є найстаршим гравцем у світі. Адже відомо, що конкурентом Миколі Івановичу у цій гонці ветеранів-рекордсменів є добре відомий Кадзу Міура. Японському форварду, який захищає кольори португальської Олівейренсе, 26 лютого виповнилося лише 57 років.
Можна не сумніватися, що це ще не межа для президента Реал Фарми. У наступних матчах чемпіонату він матиме змогу покращити своє досягнення.
Що відомо про Миколу Лиховидова
- Микола Лиховидов дебютував на професійному рівні у 2011 році, коли йому було 45 років.
- Він незмінно грає за команду Реал Фарма, у якій обіймає посаду президента клубу. Тривалий час Микола Іванович також працював тренером у рідній команді.
- За час професійної кар'єри зіграв 178 матчів, але голами не відзначався.
- Також у "фармацевтів" виступає син Миколи Лиховидова Андрій, якому 24 роки.
- Після 17-ти зіграних матчів Реал Фарма займає 13 місце в турнірній таблиці Другої ліги з 15 балами.