Втер носа японському рекордсмену: президент українського клубу став найстаршим футболістом світу

Граючий президент одеської Реал Фарми Микола Лиховидов не збирається вішати бутси на цвях. У матчі чемпіонату Другої ліги він оновив власник рекорд.

У неділю, 24 березня, в Одесі відбувся матч чемпіонату Другої ліги між місцевою Реал Фармою та представником Київщини ЮКСА (1:1). У стартовому складі господарів на поле вийшов граючий президент Микола Лиховидов.

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Залишив позаду японського рекордсмена

У день матчу Ливовидову було 58 років 1 місяць та 28 днів. Це новий віковий рекорд найстаршого футболіста в чемпіонаті України серед професіоналів.

Зазначимо, що граючий президент Реал Фарми також є найстаршим гравцем у світі. Адже відомо, що конкурентом Миколі Івановичу у цій гонці ветеранів-рекордсменів є добре відомий Кадзу Міура. Японському форварду, який захищає кольори португальської Олівейренсе, 26 лютого виповнилося лише 57 років.

Можна не сумніватися, що це ще не межа для президента Реал Фарми. У наступних матчах чемпіонату він матиме змогу покращити своє досягнення.

Що відомо про Миколу Лиховидова