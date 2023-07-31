Несподіваний трансфер: ексфорвард української "молодіжки" гратиме в Чемпіоншипі
Джерело:ФК Суонсі
Український нападник Микола Кухаревич приєднався до валлійського клубу Суонсі. Талановитий футболіст гратиме в другому за силою дивізіоні Англії.
Офіційний сайт Суонсі оголосив про трансфер українського форварда Миколи Кухаревича. 22-річний нападник підписав з "лебедями" повноцінний контракт.
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Ще один українець гратиме в Англії
Уродженець Рівненщини гратиме за Суонсі протягом трьох наступних сезонів. Футболіст отримав футболку з 19 номером.
Кухаревич – гравець Суонсі: дивіться відео
Валлійський клуб розраховує на габаритного форварда, який вже має досвід матчів в британському футболі.
Зазначимо, що в минулому сезоні Суонсі фінішував на 10-му місці в Чемпіоншипі. Це другий за силою дивізіон Англії.
Трансферна сага Кухаревича
- У літнє міжсезоння Кухаревич, який перебував на контракті в Труа, мав пропозиції з польського Ракува, кількох бельгійських клубів, а також ще одного представника Чемпіоншипу – Плімуту. Проте в підсумку Микола опинився в Суонсі.
- Нагадаємо, що в минулому сезоні Кухаревич непогано зарекомендував себе в шотландському Хіберніані. На рахунку українського форварда 5 голів у 15 матчах.
- Кухаревич викликався в молодіжну збірну України. За команду Руслана Ротаня він зіграв 17 поєдинків та забив 3 м'ячі. Проте через травму форвард пропустив молодіжний чемпіонат Європи-2023, де "синьо-жовті" потрапили до четвірки найкращих збірних.