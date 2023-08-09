"Синьо-жовте" правосуддя: український арбітр розсудить матч "любителів України" в рамках ЛЄ

Микола Балакін отримав нагоду стати головним арбітром матчу в єврокубках. Рефері уже мав практику на міжнародній арені цього року.

Микола Балакін розсудить матч відбіркового етапу до Ліги Європи. Українець буде головним суддею матчу між Жальгірісом та Хеккеном.

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Звик до відповідальності

Чергова українська бригада арбітрів отримала призначення на поєдинок, який відбуватиметься на єврокубковій арені. Цього разу нашим рефері доведеться стати лицем правосуддя на матчі третього кваліфікаційного раунду до Ліги Європи. В даній зустрічі участь візьмуть литовський Жальгіріс, чиї фанати скандували "Слава Україні" на одному з цьогорічних матчів відбору до ЛЧ, та шведський Хеккен, який "допоміг" напівпрофесійній команді з Фарерських островів вперше потрапити до групового етапу єврокубків, влаштувавши справжню сенсацію.

Головним арбітром зустрічі стане Микола Балакін, якому допомагатимуть лайнсмени Олександр Жуков та Олександр Беркут, а от четвертим рефері призначено Віталія Романова. Працюватимуть українські судді на поєдинку Жальгіріс – Хеккен , який стане першим у двоматчевому протистоянні, 10-го серпня.

Варто відзначити, що Балакін уже обслуговував єврокубкову гру цього сезону. Микола працював на поєдинку другого кваліфікаційного раунду до Ліги конференцій, в якому участь взяли ПАОК та Бейтар (0:0). Тоді українець призначив пенальті та показав сім жовтих карток.

Українські арбітри, які судили єврокубкові матчі цього сезону

Віктор Копієвський став головним рефері матчу між словацьким Слованом та люксембурзьким Есперанжем (1:1), який відбувся в рамках першого кваліфікаційного раунду до Ліги чемпіонів. Копієвський призначив один одинадцятиметровий удар, продемонстрував 9 жовтих карток та одну пряму червону.

Віталій Романов розсудив поєдинок між естонським Пайде та фарерським Б-32 (0:2 після додаткового часу) в рамках першого відбіркового етапу до Ліги конференцій. Тоді український арбітр продемонстрував 10 жовтих карток.

Олексій Деревинський у свою чергу взявся за арбітраж матчу між чорногорським Арсеналом та вірменським Алашкертом (1:6) в межах першого кваліфікаційного етапу до Ліги конференцій. Деревинський зафіксував аж 7 голів у поєдинку, а також тричі продемонстрував жовту картку в зустрічі.

У третьому кваліфікаційному раунді до Ліги Європи участь візьму Дніпро-1, який зустрінеться із чеською Славією Прагою. Переможець даної пари у "фіналі" відбору зійдеться у битві з іншим українським клубом луганською Зорею.