"Присвячуємо це українському народу": Артета розповів, як Зінченко став капітаном Арсенала

Головний тренер лондонського колектива Мікель Артета розповів, як Олександр Зінченко отримав капітанську пов'язку "канонірів". Все для народу України.

Український універсальний гравець вивів лондонський Арсенал на переможний матч АПЛ проти Лестера (0:1) в ролі капітана команди. Ініціаторами передачі лідерської пов'язки Зінченку стали гравці "канонірів".

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Один за всіх і всі за одного

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що футболісти команди вирішили виявити солідарність з народом України. Також коуч "канонірів" відзначив важливість Зінченка для лондонського колектива. Англійський фахівець задоволений реалізацією ідеї та запевняє, що "все пройшло, як по маслу".

Все вийшло так чудово, бо це була ініціатива гравців. Мартін Едегор, каптан Арсенала, підійшов до мене напередодні матчу та сказав, що команда хоче зробити такий жест для Зінченка. Хотіли показати Україні, наскільки Олександр є важливим для нас. Я радий, що все так склалося, перемогу присвячуємо йому та українському народу,

– розповів Артета

Неофіційний лідер Арсенала