Відносини Мікеля Артети з керівництвом лондонського клубу доволі міцні. Клуб готовий запропонувати іспанцю новий контракт терміном на 2 роки.

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Здобутки Артети в Арсеналі

Мікель Артета був помічником Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. Згодом, у 2019 році 42-річний іспанець покинув "містян" та став головним тренером Арсеналу.

"Каноніри" вибрали стратегію основою якої повна довіра головному тренеру команди. Після декількох років перебудови Арсеналу, іспанський спеціаліст вивів команду на новий рівень.

Під керівництвом Мікеля Артети лондонці у 2020 році тріумфували у Кубку Англії та двічі перемагали у Суперкубку країни. В АПЛ ситуація дещо складніша, команда іспанця двічі поспіль фінішувала другою, пропустивши кожного разу вперед Манчестер Сіті.

У першому турі Англійської Прем'єр-Ліги Арсенал впевнено обіграв Вулвергемптон з рахуноком 2:0. У наступному турі чемпіонату Англій команда, у якій грає Олександр Зінченко, поїде у гості до Астон Вілли – 25 серпня.