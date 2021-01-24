Михайлюк здивував результативністю за Детройт у програному матчі в НБА: відео

Детройт 24 січня провів черговий поєдинок у регулярному чемпіонаті НБА проти Філадельфії. Українець Святослав Михайлюк провів чудовий матч, але не допоміг команді уникнути поразки.

Детройт на власному майданчику зазнав прикро поразки від Філадельфії – 110:114. Вона стала для аутсайдера НБА вже 13-ю у цьому сезоні, це найгірший показник серед клубів Східної конференції, пише 24 канал.

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Хороший матч українця

Команди показували однаковий рівень баскетболу у матчі. Перша та остання чверть була за господарями – 31:28 та 22:20. А от друга та третя залишилась за Філадельфією – 32:33 та 25:33 відповідно. Ключову роль у підсумковому результаті якраз відіграла третя чверть.

Святослав Михайлюк провів на паркеті 17 хвилин та 53 секунди, здивувавши результативністю. За відведений час українець набрав 15 очок, здійснив 4 підбирання та 3 передачі. Також баскетболіст запам'ятався у грі 1-м перехопленням, 2 втратами м'яча та 3 фолами.

Філадельфія – лідер Східної конференції НБА, у їх активі 12 перемог при 5 поразках. Детройт ж явний аутсайдер таблиці, вони 13 разів не знають смаку звитяг. За всі матчі вони лише тричі йшли з паркету переможцями.

Наступний матч команда Михайлюка зіграє вдома 26 січня з тією ж Філадельфією.

Детройт – Філадельфія відеоогляд